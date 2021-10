SCUOLA INAGIBILE Rimini: allagata un'ala dell'Istituto Marvelli, 30 classi in dad

Per via di un rubinetto rimasto inavvertitamente aperto la notte scorsa si è completamente allagata un'ala dell’istituto comprensivo Marvelli di via Covignano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici di Anthea, che hanno provveduto a disattivare l’impianto elettrico e a togliere le suppellettili rovinate dall’acqua.



Parte degli ambienti sono stati dichiarati inagibili, tanto che 30 classi dell'istituto non sono potute entrare nelle aule e sono state rimandate a casa. Per loro è stata disposta la didattica a distanza per la giornata di mercoledì 3 novembre.

Il 2 novembre i tecnici del Comune e di Anthea effettueranno dei sopralluoghi per verificare la possibilità di riattivare l’impianto elettrico e le condizioni generali dell’ala dell’edificio raggiunta dall’acqua. Sull'origine dell'allagamento saranno svolti gli opportuni accertamenti.

