Rimini, allarme pirati della strada: nel 2025 già 90 casi, 40 con omissione di soccorso

Il Comune di Rimini lancia l’allarme sui “pirati della strada”. Secondo il report della Polizia Locale, da gennaio a ieri sono 90 gli episodi registrati in città di violazione dell’articolo 189 del Codice della strada: 50 con soli danni materiali (illeciti amministrativi) e 40 con omissione di soccorso. Tra questi ultimi, 26 responsabili non sono stati ancora identificati, mentre 14 sono stati rintracciati grazie alle indagini.

Un caso emblematico risale a fine settembre alla rotatoria delle Befane: dopo l’urto con uno scooter condotto da una ragazza – rimasta gravemente ferita – l’auto si è allontanata senza fermarsi. L’identificazione del conducente, un giovane in vacanza alla guida di un’auto non sua, è stata resa possibile dalla dashcam di un testimone e dalla collaborazione tra Polizie Locali.

Il trend evidenzia un quadro preoccupante: 107 casi nel 2022 (76 amministrativi; 20 penali ignoti; 11 penali rintracciati), 94 nel 2023 (64; 21; 9), 108 nel 2024 (70; 20; 18). Se il totale oscilla, cresce la quota delle omissioni di soccorso, la violazione più grave dell’art. 189, che impone di fermarsi, prestare aiuto e non intralciare la circolazione. Le sanzioni vanno da 302 a 1.208 euro con possibile sospensione patente (15 giorni–2 mesi) per i soli danni; per chi fugge dopo aver causato lesioni, scatta il reato: reclusione 6 mesi–3 anni e sospensione patente 1–5 anni.

“Questi numeri ci parlano di un grave senso di irresponsabilità che non possiamo tollerare… Per questo continueremo a mantenere la massima attenzione investigativa: utilizzeremo tutti gli strumenti a disposizione, video sorveglianza, telecamere, dashcam, testimonianze e accertamenti tecnici, per perseguire, con ogni via, i pirati della strada”, dichiara l’assessore alla sicurezza Juri Magrini.







