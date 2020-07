Rimini: allerta per vento e stato del mare

L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile informa hanno diramato un'allerta arancione per vento e gialla per lo stato del mare su tutta la costa romagnola.

“Nelle prime ore di martedì 7 Luglio e nel corso della mattinata – si legge nel bollettino - si prevede un deciso aumento della ventilazione di Bora da nord-est sul mare e sui settori costieri della regione. Sono previsti sui settori litoranei e sul mare venti tra i 74 e gli 88 km/h, con raffiche localmente anche superiori. Nelle aree di pianura adiacenti al settore costiero sono previsti venti tra 62 e 73 km/h. Contestualmente avremo anche mare al largo fino ad agitato (altezza dell'onda circa 3 m, fino a 2,5 m sottocosta) con rapido innalzamento dell'onda. Potranno verificarsi anche localizzate erosioni dei litorali. I fenomeni sopra descritti saranno in attenuazione nella seconda parte della giornata. Previste anche locali precipitazioni che potranno assumere carattere di rovescio o temporale più probabili sulle aree nord-orientali di bassa pianura prossime al corso del Po”.