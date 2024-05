CRONACA Rimini: allontanate alcune carovane di nomadi da tre parcheggi Erano occupati abusivamente da camper e roulotte non autorizzati. Identificate 20 persone senza fissa dimora e allontanati 46 veicoli, di cui 2 sequestrati e 3 sanzionati

Blitz notturno della polizia municipale di Rimini in tre diversi parcheggi della città per allontanare alcune carovane di nomadi che da tempo stazionavano nelle aree destinate alle auto. La polizia municipale ha identificato 20 persone senza fissa dimora, italiani provenienti da fori provincia arrivati a Rimini per l'estate. Allontanati complessivamente 46 mezzi tra cui roulotte, camper e case mobili. Due di queste sono stati sottoposte a sequestro perché senza assicurazione, altri tre sono stati sanzionati con multe da quasi 2mila euro ciascuno.

L'operazione è scattata ieri sera quando dal comando della polizia municipale di Rimini sono state inviate due pattuglie della squadra di Polizia Giudiziaria, un'auto del Reparto Mobile e una del Reparto di Sicurezza Statale. Tre le aree oggetto di segnalazione da parte dei residenti. Tutte le aree liberate dai camper sono state anche ripulite dai rifiuti lasciati sul posto, con servizi di pulizia e ripristino dello stato dei luoghi, eseguiti da Hera.

