CRONACA Rimini, amministratore sparisce con i fondi condominiali: indagine in corso Decine di famiglie truffate, mentre la Procura indaga su un buco di 50mila euro. Una fuga nel nulla e soldi svaniti

Rimini, amministratore sparisce con i fondi condominiali: indagine in corso.

Da quasi un anno gli inquilini di tre condomini a Rimini cercano di rintracciare il loro amministratore, un 50enne ora irreperibile, accusato di appropriazione indebita per aver prelevato ingenti somme dai conti condominiali. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, l’uomo avrebbe sottratto quasi 50mila euro destinati alla gestione degli immobili, lasciando gli edifici senza i servizi essenziali. La Procura di Rimini ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, preludio a un possibile rinvio a giudizio.

Le denunce sono partite dopo episodi sospetti, come il mancato ripristino della luce negli ascensori nonostante le quote versate. Dopo ripetuti tentativi di contatto, gli inquilini hanno scoperto prelievi consistenti dai conti condominiali. Gli investigatori ipotizzano che parte del denaro sia stata utilizzata per coprire spese in altri condomini gestiti dallo stesso amministratore, tra cui installazioni di ascensori e bollette non pagate.

L’avvocato Paolo Ghiselli, che rappresenta alcune delle famiglie coinvolte, sottolinea l’importanza di vigilare sulla gestione finanziaria dei condomini: "È essenziale richiedere rendicontazioni trasparenti per evitare casi di cattiva amministrazione". Mentre la comunità attende giustizia, l’inchiesta prosegue, con la speranza di recuperare almeno parte del denaro sottratto.

