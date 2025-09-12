CRONACA Rimini, anni di violenze in famiglia: 55enne tunisino a processo per maltrattamenti Minacce di morte, botte e umiliazioni alla moglie e alla figlia: il 17 dicembre l’udienza preliminare davanti al Gup di Rimini

Rimini, anni di violenze in famiglia: 55enne tunisino a processo per maltrattamenti.

Aveva confidato alla sorella in Tunisia di voler uccidere la moglie e di rispedire in patria la figlia 17enne. Parole che, insieme a un lungo elenco di aggressioni e vessazioni, sono finite al centro delle indagini condotte dalla Questura di Rimini su un 55enne tunisino ora accusato di maltrattamenti in famiglia.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, dal 2021 l’uomo avrebbe sottoposto la moglie e la figlia minorenne a continue violenze verbali e fisiche, spesso davanti al figlio più piccolo. Le accuse parlano di insulti quotidiani – “non valete niente” – ma anche di esplosioni di rabbia con piatti spaccati, porte sbattute e mobili distrutti. Le donne sarebbero state più volte colpite: in un’occasione la figlia con un manico di scopa, in un’altra la moglie con una pentola in testa, strattonata per i capelli e scaraventata a terra.

Non sarebbero mancate minacce di morte – “spero che ti investa una macchina”, “vi mando nella tomba” – e dispetti crudeli, come buttare via effetti personali o cercare di rovinarle sul lavoro. Alla fine, dopo anni di terrore, la moglie e la figlia hanno trovato il coraggio di denunciare, allontanandosi dall’abitazione familiare.

Il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio. L’udienza preliminare si terrà il 17 dicembre davanti al Gup Vinicio Cantarini.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: