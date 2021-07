CORONAVIRUS Rimini annulla il Pride: è il primo grande evento annullato a causa del Green Pass Il presidente di Arcigay Marco Tonti: "Decisione dolorosa ma inevitabile, vista anche l'impennata di contagi". Tra oggi e domani nuove proteste

A Rimini salta il Pride previsto il 7 agosto, primo grande evento ad essere cancellato a causa dell'introduzione del Green Pass. Il Green Pass diventa obbligatorio dal 6 agosto, e l'Arcigay di Rimini ha deciso di annullare il Pride di quest'anno, secondo il presidente Marco Tonti “una decisione difficile e sofferta, ma inevitabile, anche di fronte a una nuova impennata dei contagi”. Gli organizzatori avrebbero dovuto transennare l'area del palco e verificare gli accessi, “ma il Pride non può essere un cinema all'aperto – dicono gli organizzatori – dunque ci rivedremo nel 2022”. Oggi però a Roma torna in piazza la protesta contro l'introduzione del Green Pass. Il movimento #IoApro di ristoratori ed esercenti promette di portare a Piazza del Popolo almeno 50mila persone, e per domani il “Comitato libera scelta”, ha promosso fiaccolate in 11 città tra cui Roma e Milano. Sulle proteste di sabato scorso, non autorizzate, è intervenuto anche il ministro della Salute Speranza. Sempre Speranza conferma che il governo sta valutando ogni ipotesi per riportare la scuola in presenza a settembre, compresa quella dell'obbligo di vaccinazione per i docenti, mentre si ragiona sul Green Pass per il lavoro e i trasporti.

Nel video l'intervento di Roberto Speranza, ministro della Salute

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: