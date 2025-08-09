Rimini: annullato lo sciopero dei bagnini

Lo sciopero dei marinai di salvataggio previsto per oggi a Rimini è stato di fatto annullato: i bagnini dovranno comunque salire in torretta per evitare sanzioni, rendendo impossibile la protesta. L’iniziativa era stata proclamata dalla Filcams Cgil per l’intero turno di lavoro, con l’obiettivo di denunciare il carico di lavoro eccessivo e le retribuzioni giudicate inadeguate, aggravati dall’orario continuativo 9:30-18:30. Nelle ore centrali, quando un solo bagnino deve sorvegliare 300 metri di litorale anziché i 150 previsti come standard di sicurezza, la copertura risulta critica.



In precedenza la Filcams aveva parlato di “precettazione senza precedenti” e di “provvedimenti illegittimi” notificati in ritardo rispetto alla legge 146/1990, annunciando ricorso contro Prefettura e imprese. La Prefettura aveva respinto le accuse, chiarendo che non si trattava di precettazione ma di applicazione della copertura minima di 150 metri per postazione. La contrapposizione resta quindi tra l’esigenza di servizio e la tutela delle condizioni di lavoro.

Sinistra Italiana Rimini denuncia il diritto allo sciopero negato e ribadisce che “il servizio di salvamento non può essere considerato un mero costo per le imprese, ma un elemento essenziale per la qualità del turismo balneare”, chiedendo di riscrivere il contratto integrativo provinciale. Il tema della sicurezza in mare viene posto come priorità assoluta. L’obiettivo politico è aprire un confronto rapido e strutturato.

Riccione Coraggiosa parla di “vergogna” e di “precettazione che si impugna da sola”, perché riconosce implicitamente che 300 metri per bagnino sono troppi ma impedisce di scioperare. L’associazione sarà in piazza e rilancia anche la questione delle concessioni demaniali: “Serve avviare subito i bandi, inserendo norme a tutela dei lavoratori e della sicurezza dei bagnanti”. L’auspicio è che i nuovi bandi garantiscano standard più elevati di tutela e sicurezza.



