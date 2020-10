Rimini: annunciati controlli a tappeto su movida, mercati, locali e piazze

Ieri sera, nella Prefettura di Rimini, si è riunito il Comitato per l'ordine e la sicurezza, alla luce del nuovo dpcm emesso per contrastare la pandemia. Lo riporta il Corriere Romagna.



Nel corso dell'incontro sono state fissate le linee guida di intervento, immediatamente attive, per garantire il rispetto delle misure anti-covid. Si è deciso per un rafforzamento dei controlli, mirati in particolare al corretto utilizzo delle mascherine e del distanziamento interpersonale. Azioni di sensibilizzazione e responsabilizzazione saranno rivolte ai gestori dei locali, invitati a adottare ogni misura possibile nelle loro facoltà per garantire il rispetto delle regole.





Il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi ha indicato nel suo intervento i luoghi in cui focalizzare gli interventi, rivolgendo attenzione alle zone della movida ma anche quelle in cui tendono a verificarsi più assembramenti. Nello specifico indicate Piazza Cavour, Corso d'Augusto, Via Sigismondo, Borgo San Giuliano e Vecchia Pescheria.



Gnassi ha anche chiesto di bloccare la manifestazione di sabato prossimo dei "negazionisti", coloro che negano l'esistenza del covid e contestano l'utilizzo della mascherina. Il prefetto ha spiegato che il corteo verrà sciolto nel caso non verrà rispettato il protocollo sanitario, ovvero regolare distanziamento e uso dei dispositivi di protezione.