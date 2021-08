CRONACA Rimini: anziana muore travolta da un Suv

Rimini: anziana muore travolta da un Suv.

Una donna di 86 anni è stata investita e uccisa questa mattina alle 9.30, mentre attraversava la strada in località Poggio Torriana (Rimini). L'anziana, secondo una prima ricostruzione, è stata travolta da un Suv in via Pontaccio, una traversa della Santarcangiolese. Alla guida dell'auto un 33enne di Forlì che ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118, ma per l'anziana non c'era nulla da fare.

