RICERCHE IN CORSO Rimini: anziano pescatore disperso in mare, la testimonianza del bagno 82

Era uscito con il suo moscone nella serata di domenica per pescare l'uomo di 83 anni di cui non si hanno più tracce. Si era avventurato al largo, in base informazioni circolate, e non ha fatto più rientro. Da diverse ore i soccorritori sono entrati in azione per scandagliare la zona: Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza e Vigili del fuoco, con motovedette, elicotteri e sommozzatori, stanno cercando l'anziano. Il monitoraggio si concentra proprio tra i bagni 80 e 90. Ed è in questo tratto di litorale che, nelle scorse ore, è stato ritrovato il moscone dell'83enne. Secondo quanto riporta Riminitoday, la piccola imbarcazione era rovesciata, in acqua, davanti al bagno 74. Ma dell'anziano non c'è ancora alcuna traccia. Le ricerche, dunque, proseguono.

Nel servizio la testimonianza di Luca Agostini, gestore bagno 82

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: