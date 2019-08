Con il temporale scoppiato giovedì sera a Rimini, proseguito fino alla mattinata di oggi, è stato necessario aprire degli scarichi fognari in mare.

Di conseguenza è scattato il divieto di balneazione in alcune zone per le prossime diciotto ore. Bagni vietati nelle zone di Viserbella, La Turchia e Bellariva, mentre a Cattolica sventola bandiera rossa sul Torrente Ventena e in Viale Fiume.



Sarà possibile tornare a tuffarsi a partire da domani, salvo altre eventuali precipitazioni.