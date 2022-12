PNRR Rimini: approvati due tratti del nuovo lungomare Lavori al via dal 2023, altri 5 milioni per aumento costi

Rimini: approvati due tratti del nuovo lungomare.

L'autunno del 2023 segnerà l'inizio dei lavori per la trasformazione urbana di una nuova porzione del waterfront riminese, in zona Bellariva. A seguire, nell'autunno 2024, si proseguirà con il tratto tra le frazioni di Marebello e Rivazzurra per un totale di due chilometri di lungomare riqualificato. Con l'approvazione nell'ultima seduta di Giunta del progetto esecutivo, passa alla fase attuativa l'opera pubblica del Parco del Mare per i tratti 6 e 7, rispettivamente da piazzale Gondar a via Siracusa e da via Siracusa fino al confine con Miramare. Questi si aggiungono ai quattro tratti già completati. I progetti sono finanziati per 20 milioni di euro dal Pnrr che scandirà i tempi di realizzazione.

Le tempistiche del piano "hanno indotto l'amministrazione ad accelerare le fasi di progettazione e di messa a bando per poter rispettare i termini e per poter beneficiare anche di ulteriori risorse che il governo ha messo a disposizione su questo programma di investimenti per far fronte all'aumento dei prezzi delle materie prime", spiega l'assessora comunale alla Rigenerazione urbana Roberta Frisoni. "Mettendo a gara i lavori entro l'anno - aggiunge - saremo così in grado di richiedere al ministero ulteriori 5,8 milioni di euro, in aggiunta ai 20 milioni già assegnati, da poter destinare alla realizzazione delle opere". Anche in questo caso la riqualificazione del waterfront, in accordo con il progetto dello studio catalano Miralles-Tagliabue, prevede una passeggiata di legno, nuovi accessi al mare, aree verdi, nuova vegetazione, percorsi ciclabili e pedonali, zone dedicate all'attività fisica, aree giochi e fontane ornamentali. Inoltre, per fare fronte all'ingressione marina, sarà rialzato il livello del lungomare laddove necessario.

