BALLARE SULLA SABBIA Rimini apre ai balli in spiaggia, ma solo per gli stabilimenti più grandi La nuova variante al piano dell’arenile consente l’intrattenimento danzante occasionale nelle macro-aggregazioni di almeno otto bagni. Escluse vere discoteche sulla sabbia

Rimini apre ai balli in spiaggia, ma solo per gli stabilimenti più grandi.

Rimini si prepara a superare il divieto dei balli in spiaggia. La nuova variante al piano dell’arenile, già approvata dalla commissione consiliare e attesa la prossima settimana in Consiglio comunale, introduce la possibilità di organizzare intrattenimento danzante negli stabilimenti balneari.

La novità sarà però sottoposta a limiti precisi. "Non permetteremo l’apertura di vere e proprie discoteche in spiaggia", chiarisce l’assessora al Demanio Valentina Ridolfi. "Con la variante daremo la possibilità di fare anche l’intrattenimento danzante, ma occasionalmente e in spazi aperti, senza l’aggiunta di strutture ad hoc".

L’autorizzazione riguarderà soltanto gli stabilimenti nati da macro-aggregazioni, cioè dall’accorpamento di almeno otto bagni. Gli operatori dovranno inoltre ottenere la licenza per il ballo e rispettare tutte le norme di sicurezza previste.

La svolta arriva dopo anni di polemiche, sanzioni e denunce legate soprattutto alle feste nei chiringuito, talvolta trasformati in luoghi da ballo senza autorizzazione. La variante prevede anche la possibilità di realizzare piscine in tutti gli stabilimenti balneari.

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