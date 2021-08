19 AGOSTO Rimini apre il Fellini Museum tra le polemiche per la nuova piazza Malatesta Contromanifestazione associazioni culturali in occasione debutto

Rimini apre il Fellini Museum tra le polemiche per la nuova piazza Malatesta.

Questo giovedì 19 agosto il Fellini Museum apre le sue porte al pubblico, con uno spettacolo inaugurale che arricchirà di magiche suggestioni la serata di apertura. Al calar del sole, nella piazza dei Sogni tra Castel Sismondo e la Rocca, si assisterà al racconto di Federico Fellini attraverso immagini volanti, proiezioni, acqua che si fa materia riflettente. Lo spettacolo, ideato da Monica Maimone, andrà in scena nelle serate del 19, 20, 21 e 22 agosto, con due repliche a distanza di un’ora. Da venerdì 20 a domenica 22 agosto, si potrà visitare gratuitamente il percorso del Museo, da Castel Sismondo fino al Palazzo del Fulgor, dalle ore 10 a mezzanotte.

E in attesa di 'alzare il velo', sul nuovo Museo Fellini, Rimini si divide, con una forte venatura polemica, proprio sul rifacimento della piazza, con l'acqua di fronte al castello quattrocentesco, contenuta in una vasca a sfioro dalla quale, con un gioco di nebulizzazione, si alza una nebbia densa come quella che circondava il 'nonno' di Titta in una delle scene più celebri di 'Amarcord'. Artifici contestati da semplici cittadini, storici, esponenti della politica d'opposizione e del mondo della cultura. Al punto che proprio giovedì, nel giorno dell'inaugurazione del museo dedicato al Maestro del Cinema e della piazza rinnovata, alla stessa ora, due associazioni 'Italia Nostra' e l'Associazione Culturale Rimini città d'arte RenataTebaldi', terranno una manifestazione di protesta all'Arco d'Augusto.

