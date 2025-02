STATALI 16 E 72 Rimini, apre il sottopasso di via Euterpe: rotatoria SS16 operativa in tre settimane Dal 21 marzo la nuova rotatoria, tra la Statale 16 e la Statale 72 di San Marino, entrerà in funzione nel pieno della sua viabilità

Rimini, apre il sottopasso di via Euterpe: rotatoria SS16 operativa in tre settimane.

Apre oggi a Rimini il sottopasso di via Euterpe. Dopo oltre un anno e mezzo dalla chiusura di una delle più importanti arterie della viabilità urbana riminese, verrà inaugurata l'opera che rientra nel più ampio schema di interventi per la riqualificazione della Statale Adriatica e il superamento di due maxi incroci semaforici con altrettante rotatorie.

La prima, all'incrocio con via Coriano, è già stata ultimata, mentre quella all'intersezione con la Superstrada di San Marino è in gran parte fruibile, ma per l'apertura di tutte le bretelle bisognerà attendere ancora qualche settimana. I lavori sono stati realizzati da Autostrade per l'Italia, perché riguardano le opere accessorie all'oramai datato ampliamento dell'A14 con la terza corsia. Si tratta dunque di interventi a lungo attesi, la cui progettazione ha subito negli anni diversi contraccolpi burocratici. Il sottopasso di 250 metri consentirà il collegamento in direzione monte-mare tra via Euterpe e via della Repubblica.

Nel senso di marcia opposto il collegamento è già stato attivato in superficie. Sempre oggi sarà aperto il ramo di uscita dalla Statale 16 verso via della Repubblica. Per il ramo di ingresso bisognerà attendere il 21 marzo, mentre la bretella che collega la Statale 72 con la SS16 in direzione Riccione sarà riaperta entro Pasqua. "Questo intervento porterà un beneficio sostanziale, non solo per lo snellimento del traffico, ma anche per la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti che attraversano quest'arteria - dichiara il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad -. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questa importante opera, iniziata con un lungo percorso, partito nel 2016 con l'Amministrazione precedente e che ha visto una stretta collaborazione tra diversi enti e istituzioni"

