Rimini apre l’estate con “Beach Like a Deejay”: musica, sport e spettacolo dal 27 al 29 giugno

Rimini torna protagonista dell’estate italiana con “Beach Like a Deejay”, la versione estiva del celebre format PartyLikeADeejay. Dal 27 al 29 giugno, la città romagnola ospiterà la prima tappa del tour estivo ideato e organizzato da Radio Deejay, in collaborazione con m2o e Radio Capital.

Tre giorni di musica live, attività sportive e intrattenimento in spiaggia, dall’alba fino al pomeriggio, in compagnia degli speaker e degli artisti amici della radio. Il programma, che sarà svelato nei prossimi giorni, prevede esibizioni, risveglio muscolare, yoga, aquagym, Sup, ma anche tornei di bocce, burraco e beach volley.

Dopo Rimini, il tour proseguirà a Trani (4-6 luglio), Viareggio (11-13 luglio) e Jesolo (18-20 luglio), toccando alcune delle località balneari più amate d’Italia. «L’Emilia-Romagna e la sua riviera si preparano a un’estate all’insegna dello spettacolo e dell’intrattenimento – ha dichiarato Roberta Frisoni, Assessora regionale al Turismo – con eventi di assoluto prestigio come questo, che confermano la Romagna come protagonista indiscussa dell’estate italiana.»

Soddisfatto anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che ha sottolineato come “Beach Like a Deejay” si inserisca in un ricco calendario di appuntamenti estivi, dalla Notte Rosa ai grandi concerti di Cattolica e Riccione, passando per il festival delle serie tv e il contenitore Tondelli. L’iniziativa è sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna e gode del patrocinio del Comune di Rimini. Rimini si conferma ancora una volta capitale della musica e del divertimento.