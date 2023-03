Rimini: aree invase da rifiuti, Carabinieri Forestale garantiscono bonifica

Continuano anche nel mese di marzo le verifiche compiute dai Carabinieri Forestale nel comune di Rimini, finalizzate al rinvenimento di aree contaminate dai rifiuti, alla loro bonifica, nonché alla individuazione dei responsabili. È stato possibile bonificare un’intera area periferica del comune. Si tratta della zona limitrofa alla via Maceri, ove si intersecano varie stradine cieche, favorevoli all’illecito sversamento di rifiuti di ogni genere (tra i quali anche diversi autoveicoli). Grazie alla polizia amministrativa è stato possibile in alcuni casi risalire alla paternità degli abbandoni illegali, procedendo a sanzioni amministrative per un importo di circa 12.000 €.