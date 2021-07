Rimini: arrestata 30enne marocchina, ha morso un agente

La scorsa notte, la Polizia, durante dei controlli in Viale Principe Amedeo, ha sorpreso due ragazzi rumeni di 25 e 33 anni che risultavano destinatari di una misura cautelare per reato di furto aggravato. Sono stati dunque accompagnati alla Casa Circondariale di Rimini. Nella serata di ieri, sono arrivate alla Polizia numerose segnalazioni da parte di turisti perché un gruppo di giovani ubriachi stava danneggiando un ristorante rompendo piatti e bicchieri. I responsabili: due cittadini brasiliani di 46 e 47 anni. Uno di questi ha dato in escandescenza rifiutandosi di fornire le proprie generalità e sfondando il vetro di una vettura di servizio. Quindi è stato arrestato per violenza, resistenza, rifiuto di fornire le generalità e oltraggio a pubblico ufficiale. Sempre nella stessa serata, una donna è stata vittima del furto del proprio cellulare che, tramite la geolocalizzazione, risultava essere nelle vicinanze di una 30enne cittadina marocchina. Quest'ultima ha danneggiato un vetro della volante, ha morso un agente ed è stata arrestata per violenza, resistenza lesioni e minacce a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Inoltre, è stata indagata per danneggiamento aggravato e oltraggio a Pubblico Ufficiale.