Rimini: arrestata guardia penitenziaria grazie al cane antidroga, aveva marijuana pronta per lo spaccio

Ancora una volta è stato il fiuto del cane antidroga Jago a permettere agli agenti della Polizia Locale di Rimini di intercettare una sostanza stupefacente. Durante un servizio dedicato nei pressi della stazione ferroviaria, il cane ha iniziato ad abbaiare verso un uomo e in particolare verso la borsa che aveva con sé.





L’uomo, originario di Rimini, si è identificato spiegando a Polizia Locale e Polfer di essere un assistente di polizia penitenziaria in servizio in una struttura carceraria dell’Emilia-Romagna. Ciò però non è servito ad evitargli la perquisizione: una volta ottenuta l‘autorizzazione dal magistrato di turno e tra le resistenze dell’uomo visibilmente agitato, gli agenti hanno proceduto al controllo della borsa. In un beauty case, nascosto tra i vari prodotti per la cura personale, è stato trovato un involucro contente 24 grammi di marijuana, suddivisa in tre dosi e quindi pronta per essere spacciata. Un’evidenza che ha portato all’immediato arresto dell'uomo che è poi tornato in libertà in attesa del processo fissato per il 15 dicembre.