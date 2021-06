Rimini: arrestata spacciatrice di 61 anni

I Carabinieri della Sezione Operativa di Rimini nel corso di un servizio antidroga hanno arrestato una signora di 61 anni per spaccio di sostanze stupefacenti, già nota per i suoi trascorsi nell'ambito delle droghe.

I militari avevano sorpreso un soggetto in possesso di alcuni grammi di hashish, che ha poi rivelato dell'attività di spaccio che la donna conduceva nella sua abitazione, in zona Padulli. Per questo, è stata effettuata una perquisizione domiciliare, dove è stata trovata la spacciatrice in possesso di 68 grammi di hashish, che sono stati sequestrati.









Dopo aver trascorso una notte un camera di sicurezza, la donna è stata condannata a 1 anno e 10 mesi con pena sospesa e 5 mila euro di ammenda.