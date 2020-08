CRONACA Rimini, arrestata una banda di tre giovanissimi per rapina pluriaggravata

Rimini, arrestata una banda di tre giovanissimi per rapina pluriaggravata.

Tre ragazzi, di cui un minorenne, sono stati arrestati dalla Polizia per rapina pluriaggravata in concorso. È accaduto questa notte, intorno alle 2, a Rimini. I tre si erano avvicinati ad altri ragazzi, nei pressi di Piazzale Fellini, con la scusa di farsi cambiare una banconota da 10 euro. Non appena uno dei ragazzi ha tirato fuori il portafogli è stato assalito dai tre. Uno di loro è stato minacciato con un coltello e, spaventato, ha consegnato i soldi. Ad un altro ragazzo, invece, è stato intimato di consegnare una collana d'oro.



Immediato l'intervento della polizia, che ha rintracciato due dei rapinatori e recuperato i soldi e la collanina. Il terzo rapinatore, quello che aveva fatto il “palo”, è stato rintracciato in una struttura recettiva a Marina Centro, dove i tre, tutti provenienti dalla provincia di Parma, soggiornavano.

I tre responsabili sono tutti recidivi e hanno numerosi pregiudizi di Polizia. I due maggiorenni si trovano ora in carcere, mentre il minore al C.P.A. di Bologna, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.











