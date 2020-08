CRONACA Rimini: arrestati 3 cittadini rumeni specializzati in scippi ai danni di anziani

Rimini: arrestati 3 cittadini rumeni specializzati in scippi ai danni di anziani.

A Rimini la Polizia ha arrestato 3 rumeni – due donne ed un uomo – specializzati in furti ai danni di anziani. Sono stati bloccati sull'Adriatica, dopo la segnalazione di uno scippo ai danni di un pensionato a Santa Giustina. Sotto il tappetino dell'auto sulla quale viaggiavano, gli agenti della Questura hanno rinvenuto oggetti preziosi, catenine ed un paio di orecchini d'oro. Dalle indagini è emerso che i gioielli erano provento di colpi in diverse città, fra le quali Rimini e Cesena. Una delle arrestate, peraltro, era già stata denunciata per il furto di un orologio del valore di 11.000 euro, sottratto alla vittima dopo averle offerto prestazione sessuali.



I più letti della settimana: