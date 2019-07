Rimini: arrestati quattro pregiudicati per furto in gioielleria

La squadra mobile di Rimini ha arrestato quattro cittadini romeni pluripregiudicati e ricercati dalla polizia di Stato di Reggio Calabria, dopo un 'colpo' in una gioielleria nel gennaio scorso. Gli agenti, dopo un'indagine, ha bloccato i quattro stranieri mentre uscivano ieri da un hotel di Cattolica. La banda è stata arrestata in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dal gip del tribunale calabrese. Il sospetto è che stessero pianificando un altro colpo in Riviera.