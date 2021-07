ORDINE PUBBLICO Rimini, arrestati tre pregiudicati: uno per spaccio e due per evasione

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri di Novafeltria hanno arrestato un 28enne pregiudicato di origine moldava e residente a Villa Verucchio. L'uomo doveva scontare 4 anni e 6 mesi di reclusione, a causa di una rapina compiuta nel 2016. È stato rintracciato e portato alla Casa Circondariale “Casetti” di Rimini, dove sconterà la pena.

Sempre ieri pomeriggio, i Carabinieri di Misano Adriatico hanno sorpreso un pregiudicato 36enne della Repubblica Dominicana residente in Riviera. L'uomo era in possesso di 6 grammi di cocaina, e, durante la perquisizione dell'abitazione, sono stati trovati altri 13 grammi della stessa sostanza. È stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, i Carabinieri della Stazione di Montefiore Conca hanno arrestato per evasione un altro pregiudicato. Il 41enne era agli arresti domiciliari, ma camminava per le vie del paese.

