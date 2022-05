CRONACA Rimini: arrestati tre ragazzi per spaccio di droga

Rimini: arrestati tre ragazzi per spaccio di droga.

Nel pomeriggio di mercoledì 25 maggio la Polizia di Rimini ha arrestato in flagranza di reato due ragazzi riminesi di 21 e 22 anni e un cittadino marocchino di 26 anni, tutti residenti in città per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

In seguito a delle segnalazioni sono partite delle indagini sull’appartamento di residenza del 22enne. Dopo aver visto uscire un ragazzo 21enne e ritenendo che questo fosse andato lì per l’acquisto di droga, i poliziotti hanno perquisito l'abitazione ed è stata trovata una busta contenente circa 120 g di marijuana e 10 g circa di ice o lator 1.

La successiva perquisizione presso l'abitazione del 21enne ha consentito di rinvenire altri 20 g di hashish, 10 g di ice o lator, 13.850 € e materiale utile per il confezionamento. Durante il controllo è stato visto arrivare un altro soggetto, un marocchino 26enne, il quale, alla vista degli agenti, è immediatamente fuggito. Bloccato dopo un breve inseguimento, è stato trovato in possesso di due panetti di hashish per un totale di 200 g, nascosti all’interno delle mutande. La perquisizione domiciliare effettuata a suo carico ha consentito di rinvenire altri 5,5 kg di hashish, suddivisi in cubi contenenti 4 panetti ed avvolti da cellophane di colore rosso. La perquisizione effettuata presso il suo appartamento, infine, ha consentito di rinvenire 1,5 kg tra hashish, marijuana e ice o lator, 2.445 €, materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e macchine per il sottovuoto. In attesa del giudizio di convalida, i tre sono stati condotti in carcere.

