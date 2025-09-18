MIRAMARE Rimini, arrestati tre spacciatori albanesi: sequestrati 120 grammi di cocaina

Rimini, arrestati tre spacciatori albanesi: sequestrati 120 grammi di cocaina.

La Polizia di Stato di Rimini ha arrestato tre cittadini albanesi, di 20, 25 e 35 anni, sorpresi in flagranza di reato con 120 grammi di cocaina, parte della quale già confezionata in dosi.

L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile, rientra nell’attività di monitoraggio dei fenomeni di criminalità diffusa e in particolare dello spaccio nella zona di Miramare, intensificata durante la stagione estiva. Negli ultimi giorni gli agenti hanno controllato oltre 150 giovani tra minorenni e neomaggiorenni nelle aree di maggiore aggregazione sul lungomare, come sale giochi, fast food e parchi.

Durante uno di questi controlli, gli investigatori avrebbero notato movimenti sospetti nei pressi di viale Lugano, a Miramare. Un 20enne albanese -uscito da un appartamento e diretto verso un’autovettura- sarebbe stato fermato mentre stava per effettuare una cessione di stupefacente e trovato in possesso di alcune dosi di cocaina già pronte per lo spaccio. L’attenzione si sarebbe poi spostata sulla sua abitazione, nella quale i poliziotti sono entrati passando da una finestra, a causa di un blocco dall'interno che impediva l'accesso agli agenti.

Una volta dentro, avrebbero sorpreso altri due connazionali intenti a tentare di liberarsi della droga gettandola nel water. La successiva perquisizione avrebbe permesso di recuperare complessivamente circa 120 grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e una macchina per il sottovuoto. I tre uomini, senza precedenti specifici, sono stati arrestati e condotti alla Casa circondariale di Rimini, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

