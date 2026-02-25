Rimini, arrestato 25enne con oltre 1,7 chili di hashish: era sospettato di consegne di droga a domicilio

È stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato di Rimini un 25enne italiano, privo di precedenti penali, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività è stata condotta dalla Squadra Mobile nell’ambito del potenziamento dei controlli sul territorio, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di droga tra i giovani. Gli investigatori monitoravano da tempo il ragazzo, sospettato di effettuare consegne a domicilio di hashish tra Santarcangelo e Rimini. Nel pomeriggio del 23 febbraio il giovane è stato notato mentre parlava con due coetanei nei pressi della propria auto. Sottoposto a controllo, gli agenti hanno rinvenuto all’interno del veicolo un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi. La successiva perquisizione domiciliare, effettuata nell’abitazione del 25enne a Rimini, ha portato al sequestro di altri 17 panetti di hashish, per un peso complessivo superiore a 1,7 chilogrammi, oltre a un bilancino di precisione ritenuto utilizzato per suddividere e confezionare le dosi destinate alla vendita al dettaglio. Il giovane è stato quindi arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio e posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.















