POLIZIA DI STATO Rimini: arrestato 27enne magrebino per false dichiarazioni

Rimini: arrestato 27enne magrebino per false dichiarazioni.

Lo scorso giovedì sera, la Polizia di Rimini ha arrestato un 27enne di origini magrebine per dichiarazioni false sulla propria identità. Il fatto è avvenuto sul lungomare sud, zona più volte segnalata dai cittadini per il degrado dovuto allo spaccio di stupefacenti. Il cittadino marocchino è stato sorpreso mentre si stava rollando uno spinello. Nel suo portafoglio è stato trovato un bancomat intestato ad un'altra persona. L’uomo è stato anche indagato per reati di ricettazione e sostituzione di persona.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: