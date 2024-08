POLIZIA DI STATO Rimini: arrestato 28enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

E’ stato tratto in arresto a Rimini, dalla Polizia di Stato, in flagranza di reato, un turco, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività di Polizia si è concentrata nelle aree densamente frequentate e in quelle più interessate dalla movida, fra Riccione e Marina Centro di Rimini. Gli investigatori, a riscontro delle informazioni acquisite circa un’ingente quantità di sostanza stupefacente detenuta da un giovane originario della Turchia, il 7 agosto hanno individuato e sottoposto a controllo un cittadino turco di 28 anni. Nella perquisizione della sua casa, nella periferia riminese-zona monte, è stata sequestrata droga di diverse tipologie: 1.200 grammi di marjuana, confezionata in 15 sacchetti termosaldati, 510 grammi di hashish suddivisi in 8 panetti, un cofanetto contenente 25 grammi di resina di hashish denominata “Ice o Lator” e 35 sigarette elettroniche in confezioni monouso, contenenti ciascuna 2 grammi di THC.

Gli agenti hanno trovato anche due bilancini, numeroso materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti e una macchina professionale per la termosaldatura, nonché 10.000 euro in banconote di vario taglio, denaro costituente il profitto dell’attività di spaccio. L’arrestato, incensurato, si trova ora in carcere.

