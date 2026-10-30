RIMINI Rimini, arrestato 30enne: è sospettato di una rapina con coltello e otto furti Fermato dopo un furto in viale Vespucci, avrebbe minacciato un passante per rubargli lo smartphone. I Carabinieri ricostruiscono altri episodi avvenuti nelle ultime settimane

Rimini, arrestato 30enne: è sospettato di una rapina con coltello e otto furti.

Un 30enne di origine tunisina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Rimini Porto con le accuse di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. L'uomo è inoltre sospettato di essere responsabile di una rapina a mano armata e di altri otto furti commessi nelle ultime settimane ai danni di esercizi commerciali della città.

L'arresto è avvenuto dopo un furto di merce in un negozio di viale Vespucci. Il 30enne, dopo essersi impossessato dei prodotti, si è dato alla fuga nelle strade vicine, ma è stato intercettato da una pattuglia dei Carabinieri impegnata in un servizio di prevenzione. Durante il controllo avrebbe opposto resistenza ai militari, che sono comunque riusciti a bloccarlo.

La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare un coltello a serramanico con una lama di cinque centimetri, immediatamente sequestrato. La merce rubata è stata invece recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Gli accertamenti svolti dai Carabinieri hanno inoltre consentito di raccogliere gravi elementi indiziari nei confronti del 30enne per altri episodi avvenuti a Rimini tra la fine di settembre e ottobre. In particolare, l'uomo è ritenuto il presunto responsabile di una rapina commessa il 21 ottobre ai danni di un passante, che sarebbe stato minacciato con un coltello e costretto a consegnare il proprio smartphone.

Le indagini avrebbero inoltre collegato il 30enne a otto furti di merce ai danni di due attività commerciali situate tra viale Vespucci e via Tripoli, avvenuti tra la fine di settembre e la metà di ottobre. Per questi ulteriori episodi è stato denunciato in stato di libertà.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria, il 30enne è stato trasferito nella Casa circondariale di Rimini. Le responsabilità relative ai fatti contestati dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento.

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