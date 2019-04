Rimini: arrestato 44enne per spaccio in Spagna

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri di Bellaria hanno arrestato un 44enne dominicano che doveva scontare una pena residue di 3anni e 5 mesi di reclusione. L'uomo era stato condannato dalla corte d'appello di Bologna per spaccio di sostanza stupefacenti in Spagna dall’anno 2013 al 2014. Per il 44enne si sono aperte le porte del carcere di Rimini.