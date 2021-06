Rimini: arrestato 47enne per spaccio, sequestrati 700mila euro di prodotti dopanti

A Rimini, un 47enne è stato arrestato in flagranza dal Comando dei Carabinieri per la la Tutela della Salute di Roma. La cattura è stata ritardata al fine di svolgere una delicata operazione speciale sotto copertura autorizzata dalla procura di Rimini. L' uomo è stato bloccato all'uscita del negozio di un corriere espresso del posto subito dopo aver ritirato due pacchetti provenienti dall'estero, che contenevano grosse quantità di stupefacenti e anabolizzanti.









I pacchi pesavano complessivamente 2,8 chilogrammi: oltre 1 chilogrammo di “nandrolone” in polvere, cristalli e liquido, dal quale si potrebbero ricavare circa 40.000 dosi di prodotto finito, classificato come stupefacente. I plichi contenevano anche circa 1,8 chilogrammi di altri principi attivi in polvere: drostanolone, trembolone e stanozololo, sostanze dopanti vietate in quanto steroidi androgeni anabolizzanti.

Sono stati poi perquisiti l'automezzo e l'abitazione dell'uomo, dove sono stati sequestrati medicinali di produzione estera e sprovvisti di autorizzazione all’immissione in commercio in Italia, contenenti altre tipologie di sostanze steroidee anabolizzanti vietate ed estremamente pericolose per la salute.

Si stima che le sostanze sequestrate insieme ai medicinali sul mercato illegale valgano circa 700 mila euro. L'arrestato è stato dunque accusato di importazione illegale dall'estero e detenzione a fine di spaccio di ingenti quantitativi di stupefacenti e sostanze dopanti. Ora è in attesa dell'udienza di convalida.