Rimini: arrestato 49enne albanese; era latitante da 13 anni

Dopo 13 anni di latitanza, un cittadino albanese di 49 anni è stato arrestato ieri, in un residence di Viserba. Nel 2006 il Tribunale di Bari lo aveva condannato ad 11 anni di reclusione per aver fatto parte di un'associazione per delinquere dedita all'importazione e allo spaccio di grandi quantitativi di stupefacenti. Per evitare di essere scoperto e poi fuggire l'albanese aveva mandato alcuni collaboratori a preparargli le valigie nel residence, ma gli agenti della Questura l'hanno individuato ugualmente riconoscendolo da un vistoso anello d'oro con testa di leone. È ora detenuto presso la casa circondariale di Rimini per scontare la pena.