DANNEGGIAMENTO Rimini: arrestato 55enne che tagliava pneumatici

Alle 03:20, un italiano di 55 anni è stato arrestato in viale Mantova a Rimini con l'accusa di danneggiamento aggravato, per aver tagliato oltre 20 pneumatici delle auto in sosta. Teneva nella mano sinistra un grosso coltello a serramanico con la lama estratta, per questo era stato segnalato alla Polizia che poi è intervenuta. Dopo che l'uomo ha ignorato l'ordine della polizia di lasciare il coltello, le Forze Armate hanno utilizzato lo spray capsicum al fine di inibire qualsiasi intento aggressivo.

