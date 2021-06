VIOLENZA SESSUALE Rimini: arrestato 56enne accusato di atti sessuali dalla figlia La ragazzina ha confessato tutto alla madre, che ha denunciato il marito alla Polizia

Rimini: arrestato 56enne accusato di atti sessuali dalla figlia.

Un uomo di 56 anni è stato arrestato a Rimini per violenza sessuale, dalla Squadra Mobile su ordine del Pm Davide Ercolani. Ad accusarlo è la figlia minorenne che, dopo che le era stato tolto il cellulare per punizione, si sarebbe sfogata con la madre raccontandole tutto.

“Mamma, non ce la faccio più” avrebbe detto, alludendo anche ad atti autolesionistici. La madre è andata alla Polizia dove ha denunciato il marito.

[Banner_Google_ADS]



La ragazzina è stata ascoltata in presenza di una psicologa-psicoterapeuta, scrive il Corriere Romagna, e ha confessato di aver subito atti sessuali in diverse occasioni: sotto le coperte, “davanti a un film mentre facevamo la lotta” prima di addormentarsi; ma anche mentre lei studiava l'apparato genitale maschile. “Mi ha chiesto scusa in lacrime: aveva promesso di non farlo più” avrebbe detto la 14enne.

L'indagine è appena iniziata, sono accuse tutte da verificare e l'uomo fornirà la sua versione dei fatti durante l'interrogatorio di garanzia.

I più letti della settimana: