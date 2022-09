RIMINI Rimini: arrestato due volte nello stesso giorno dalla Polizia

Lo scorso mercoledì sera un giovane albanese è stato arrestato dagli uomini della Polizia di Stato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale dopo l'intervenuto dei militari per sedare una lite scoppiata a causa degli apprezzamenti rivolti ad una ragazza. Il suo fidanzato era apparso fin da subito molto agitato agli agenti che lo hanno così portato in Questura dove, in virtù del comportamento, sono stati disposti per lui i domiciliari. Il ragazzo però, noncurante dell’obbligo impostogli, nelle prime ore della mattina seguente è stato fermato da una pattuglia, che lo aveva riconosciuto, mentre passeggiava in viale Regina Elena. E' scattato così per lui il secondo arresto nel giro di poche ore.

