Rimini: arrestato giovane per spaccio, aveva 2 etti di maijuana, cocaina e banconote.

È stato arrestato ieri pomeriggio, dalla Polizia Locale di Rimini un giovane italiano con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. In seguito alle segnalazioni da parte di alcuni residenti, sono partite le indagini di pedinamento e controllo nella zona del centro storico. Con una perquisizione domiciliare nei confronti del sospettato, in un barattolo di vetro nella credenza in cucina, gli agenti hanno trovato 215 grammi di marijuana e il ragazzo ha poi consegnato loro spontaneamente una scatola contenete altri 40 grammi di cocaina ancora da tagliare e banconote per un valore totale di 1750 euro. I soldi, la droga e altri materiali per il confezionamento delle dosi, tra cui un bilancino di precisione, sono stati sequestrati. Il giovane si trova ora nel carcere di Rimini.

