Rimini, arrestato per spaccio e subito evaso: 24enne fermato due volte in poche ore

I Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno arrestato un 24enne albanese per spaccio di sostanze stupefacenti e, poche ore dopo, anche per evasione.

Nel pomeriggio di ieri, durante un controllo sul lungomare di Bellariva, una pattuglia ha sorpreso il giovane mentre cedeva una dose di cocaina a un cittadino italiano residente fuori provincia. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di altre dosi e del denaro ricevuto per la droga.

Tratto in arresto e condotto in caserma, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Tuttavia, la misura si è rivelata inefficace: solo poche ore dopo, infatti, il 24enne è stato nuovamente sorpreso dagli stessi militari fuori dalla propria abitazione, rendendosi responsabile di evasione.

È così scattato un secondo arresto in flagranza. Attualmente il giovane è ristretto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Rimini, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.