Rimini, arrestato per spaccio il titolare di una tabaccheria in centro

Si sono concluse, tra martedì 7 e mercoledì 8 giugno, le indagini da parte della Polizia Locale di Rimini che hanno portato all'arresto del titolare di una tabaccheria nel centro di Rimini. Le forze dell'ordine avevano già fatto partire le indagini nei giorni precedenti, viste le segnalazioni di strani movimenti dentro e fuori l'attività. Il via vai è stato messo sotto controllo dagli agenti che hanno iniziato a pedinare e fermare la “clientela”, sempre sorpresi con indosso alcune piccole quantità di sostanze stupefacenti per uso personale. Nel pomeriggio e nella notte fra martedì e mercoledì gli agenti si sono presentati in tabaccheria con l'unità cinofila “Bruce” che da subito ha segnalato presenza di stupefacenti nel retrobottega e dietro al bancone della vendita. Sono rinvenuti diverse dosi di marijuana, hashish e cocaina, insieme a un bilancino di precisione e tutto l'occorrente al confezionamento. Si è estesa la perquisizione anche all'abitazione del cittadino riminese dove sono state ritrovate altre sostanze e oltre 7000 euro nel portafogli del sospettato, ritenuto il presunto guadagno dell'attività illecita. Il proprietario della tabaccheria è in arresto al Carcere di Rimini, dove adesso è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria con l’accusa di “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio”.

