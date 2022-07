CRONACA Rimini: arrestato ragazzo, tentava di scappare con la droga Il giovane ha anche colpito al viso un agente con delle gomitate.

Giovedì 7 luglio poco dopo le 6.40 di mattina la Polizia di Rimini ha arrestato un ragazzo italiano per il reato di Rapina e Lesioni Personali Aggravate. Era stata fatta una segnalazione perché tre persone litigavano, di cui una di loro era armata di coltello. Così una volante si è recata in un bar della zona di Bellariva. Gli agenti, hanno fermato i tre, trovando su uno di essi, dopo una breve perquisizione, il coltello poco prima segnalato e su un altro della sostanza stupefacente, tipo hashish.

Durante il controllo dei poliziotti, uno dei tre giovani, si è rapidamente impossessato del sacchetto contenente la droga, posto momentaneamente nell’auto della Polizia e ha cominciato a scappare. La fuga non ha portato a risultati positivi per il malvivente, che è stato raggiunto e tratto in arresto. Il ragazzo ha anche colpito al viso un agente con delle gomitate. Oggi venerdì 8 luglio presso il Tribunale di Rimini si terrà il giudizio direttissimo. Inoltre, il soggetto armato di coltello è stato denunciato in stato di libertà per i reati di Minaccia Aggravata e Porto di Armi od Oggetti Atti ad Offendere. Nei confronti delle altre persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.

