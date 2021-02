Rimini: arrestato spacciatore di eroina

I Carabinieri di Rimini hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un riminese, classe 1971, sorpreso in atteggiamento sospetto nei pressi della sua abitazione. Gli uomini dell'Arma gli hanno trovato addosso oltre 5 grammi di eroina, assieme a bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. L'uomo, dopo una notte trascorsa in camera di sicurezza, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune, in attesa del processo.