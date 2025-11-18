CRONACA Rimini, arrestato spacciatore nel parco di via Pintor: eroina nascosta sotto un sasso L’intervento degli agenti della Polizia Locale dopo le segnalazioni dei residenti: sequestrate 11 dosi, 1.390 euro e un coltello.

Un’operazione mirata della Polizia Locale di Rimini ha portato ieri pomeriggio all’arresto di un 32enne sorpreso a spacciare eroina nel parco vicino a via Pintor. L’intervento rientra nei controlli quotidiani del Nucleo Sicurezza Urbana nelle aree sensibili della città, attivati dopo le segnalazioni di cittadini preoccupati per attività sospette e per il degrado nell’area verde adiacente alla Scuola dell’Infanzia Aquilone.

Gli agenti in borghese, supportati dall’unità cinofila, hanno monitorato la zona per giorni, riuscendo a individuare il sospettato grazie alle descrizioni raccolte da fonti confidenziali. Alle 15 di ieri l’uomo è stato visto nascondere un involucro sotto un sasso e, poco dopo, cedere una bustina in cambio di denaro. Mentre un presunto acquirente si è dileguato su un monopattino, gli agenti sono riusciti a bloccare il 32enne.

La perquisizione ha permesso di trovare cinque dosi di eroina pronte per lo spaccio, 1.390 euro in contanti considerati provento dell’attività illecita e un coltello di oltre 20 centimetri. Nel nascondiglio sono state recuperate altre sei dosi.

L’uomo, senza fissa dimora, è stato arrestato per spaccio con aggravanti e denunciato per porto abusivo d’armi. Su disposizione della Procura è stato trasferito nella Casa Circondariale di Rimini, in attesa dell’udienza davanti al Gip.

