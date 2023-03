Rimini: arresto per detenzione ai fini di spaccio

Nel pomeriggio di domenica 12 marzo i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 27enne per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti”. Poco prima il giovane era stato controllato dai militari durante un servizio antidroga nelle vicinanze di una nota discoteca riminese. In particolare, nel corso del controllo, è stato trovato in possesso di 18 dosi di ecstasy (per un totale di circa gr. 2,2), di 10 dosi di cocaina del peso complessivo di gr. 3,00 circa e di gr. 2,30 circa di hashish. Dopo le formalità del caso, l’indagato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione di Rimini Principale in attesa del giudizio per direttissima previsto per oggi lunedì 13 marzo.