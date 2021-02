Rimini: arriva l'inglese all'asilo

A Rimini è in arrivo l'inglese nelle scuole d'infanzia comunali. Dal prossimo anno scolastico, infatti, viene introdotto un "gioco educativo", come lo ha definito il Comune, per famigliarizzare con la lingua a partire dai 4 anni. Il Coordinamento pedagogico dei servizi comunali ha introdotto nel Piano esecutivo di gestione 2021-2023, approvato a metà gennaio, la lingua inglese in tutte le scuole d'infanzia a gestione diretta comunale. In considerazione dell'età dei bambini cui si rivolge, a partire dal prossimo anno scolastico e per due ore a settimana la lingua inglese verrà inserita come "forma di apprendimento ludico" e "non come approccio didattico", sottolinea l'amministrazione comunale.





L'esperienza di apprendimento arriva dopo "la positiva sperimentazione effettuata dal Centro educativo italo-svizzero (Ceis) su alcune scuole d'infanzia affidate in appalto che avevano inserito, quale elemento di qualificazione, la lingua inglese per due ore settimanali in 16 sezioni", afferma il Comune. "Stiamo parlando di una proposta innovativa importante per le nostre scuole d'infanzia", ha detto Mattia Morolli, assessore comunale ai Servizi Educativi.