Rimini: arrivano più forze dell'ordine per l'estate.

Sono circa 330 le unità in più assegnate alle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza) che nell’arco della stagione estiva, dal Ministero dell’Interno alla provincia di Rimini. Già a partire dall’ultima settimana di maggio e fino a metà settembre ci saranno i primi arrivi, mentre maggiore concentrazione si registrerà nei mesi di luglio e di agosto. A queste presenze, non mancheranno gli affiancamenti di ulteriori unità per eventi di maggiore richiamo.

Sono confermate le stesse unità attribuite lo scorso anno alla Polizia Stradale e a quella Ferroviaria che intensificheranno, nei rispettivi ambiti, le attività di sicurezza nelle diverse modalità di spostamento dei flussi turistici. Alle forze dell'ordine si aggiunge la cooperativa “Piacere spiaggia Rimini”, con il servizio di vigilanza notturna sull’arenile, dalle ore 23.00 alle ore 6.00, ricorrendo all’impiego di guardie giurate a bordo di quad dall' 1 giugno-31 agosto.

