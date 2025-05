Rimini: assegnati i premi del concorso letterario Paolo Fabbri

Vive il ricordo di Paolo Fabbri nei valori diffusi alle nuove generazioni, quelli fondamentali dell’esistenza, prendendo spunto da una frase della scienziata Rita Levi Montalcini che sottolinea l’urgenza, soprattutto per i ragazzi e le ragazze, di credere in ideali autentici e positivi.

Nicolò Nicosanti della 5°B e Sofia Parmeggiani della 3°E (premio ritirato dalla mamma), entrambi studenti del Liceo classico Giulio Cesare, sono i vincitori ex aequo della quarta edizione di un riconoscimento intitolato ad un uomo che ha dedicato la propria vita alla comunicazione, al giornalismo e alla promozione culturale.

Premio indetto dall'associazione Alumni, voluto e sostenuto come di consueto da Domini Soso Fabbri per onorare la memoria del marito Paolo e per stimolare i partecipanti – 32 in totale – a confrontarsi con parole come onestà, giustizia, rispetto, coraggio e altruismo, in dialogo con pensieri di grandi figure come Oriana Fallaci, Norberto Bobbio, Winston Churchill, Papa Francesco e Lev Tolstoj.

La commissione giudicatrice, composta da esperti di spicco nel mondo della comunicazione e della cultura: Mauro Miccio (presidente), Giorgio Tonelli, Chiara Giovannini, Carlo Rufo Spina e la stessa Domini Soso Fabbri la quale dal palco ha parlato di come l'onestà intellettuale fosse di Paolo Fabbri la cifra.

Nel video le parole di Domini Soso Fabbri.