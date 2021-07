Rimini: assembramenti vicino al dj, disposti 5 giorni di chiusura per un locale sulla spiaggia

Cinque giorni di chiusura disposti dal Questore di Rimini, Francesco De Cicco per uno dei locali sulla spiaggia di Rimini, il Turquoise, per il mancato rispetto delle norme anti Covid. Ieri sera il personale della divisione polizia amministrativa e sociale, della Questura di Rimini, è intervenuta in seguito ad alcune segnalazioni per assembramenti. Circa 250 ragazzi vicino alla consolle del dj e, secondo i video agli atti della Questura, alcuni di questi ballavano. I poliziotti, dopo aver constatato che nessuno del locale era intervenuto per far distanziare i ragazzi, hanno proceduto a sanzionare il gestore del locale e proceduto a disporre la chiusura per 5 giorni dell'attività per impedire la prosecuzione della violazione.