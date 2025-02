CRONACA Rimini, assolto dopo quattro anni: non fu omicidio stradale Il 30enne era accusato per una tragica fatalità in bici, ma il giudice lo dichiara innocente

Rimini, assolto dopo quattro anni: non fu omicidio stradale.

Dopo quattro anni e mezzo di battaglia legale, il Tribunale di Rimini ha assolto un 30enne riminese dall'accusa di omicidio stradale. Come riportato dal Corriere Romagna, l’uomo era finito a processo perché la sua auto, parcheggiata in divieto vicino a un incrocio, si trovava nei pressi di un tragico incidente in bicicletta costato la vita a Gabriella Parmeggiani, di 55 anni.

L’11 novembre 2020, la donna stava provando una bici elettrica quando, imboccando contromano una strada, si è scontrata violentemente con un altro ciclista. L’incidente è avvenuto tra via Montefeltro e via Marco Polo, a poca distanza dall’auto dell'imputato, parcheggiata a meno di cinque metri dall'incrocio. Per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Dopo un lungo iter giudiziario, il giudice Luca Gessaroli ha stabilito che l’automobilista non ha avuto alcuna responsabilità nell’accaduto, assolvendo l’uomo perché "il fatto non sussiste".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: