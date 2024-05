CARABINIERI Rimini: assunti irregolarmente in casa di riposo, multe per 20mila euro Ditta riminese non aveva versato contributi per 1,6 milioni

Numerose inadempienze relative alla regolare assunzione e impiego di lavoratori sono state scoperte dai carabinieri del Nil di Rimini durante un controllo in una residenza sanitaria per anziani della provincia. In particolare i militari hanno riscontrato la presenza di 21 lavoratori inquadrati come autonomi, quindi titolari di partita Iva, che, di fatto, erano dipendenti a tutti gli effetti in quanto privi di totale autonomia, con vincoli d'orario, inseriti nell'organigramma della ditta e senza alcun rischio economico.

Motivo per cui all'azienda veniva contestato l'omesso invio al centro per l'impiego della preventiva comunicazione di assunzione in qualità di lavoratore subordinato di 21 persone sin dall'anno 2021, nonché la mancata consegna ai dipendenti della copia del contratto di assunzione in qualità di lavoratore subordinato. Tali violazioni hanno comportato, per l'azienda, sanzioni amministrative per 20mila euro circa, nonché una diffida al versamento dei contributi previdenziali non effettuati nei confronti dei lavoratori impiegati irregolarmente, per un ammontare di 1.600.000 euro.

